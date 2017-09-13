НАБУ обыскивает экс-соратника Черновецкого, депутата Киевсовета Сергея Крымчака

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у экс-соратника Леонида Черновецкого, депутата Киевского совета от партии "Єдність", Сергея Крымчака. Как сообщили источники ZN.UA в Киевсовете, обыски проходят в офисах, связанных с ним компаний и у помощников, а также, как утверждает источник, у родственников депутата. По имеющимся данным, обыски проводятся в связи с земельными вопросами.

Как известно, с октября 2015 года депутат Киевского городского совета Сергей Крымчак является членом постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Имя Сергея Крымчака связывают с Вячеславом Супруненко, экс-зятем бывшего мера Киева Леонида Черновецкого. По сообщениям некоторых СМИ, он является владельцем многих приватизированных объектов, в том числе - и на Крещатике в Киеве. Законность приобретения собственности вызывает сомнение у специалистов, а сам Супруненко ранее разыскивался Интерполом за разбойное нападение в деле с "имущественными махинациями".

Кроме того, по данным источников, военная прокуратура в среду утром провела обыск у жены председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константина Ялового, владелицы "Укрфлоры" Елены Яловой. Причины обысков на текущий момент неизвестны.

Константин Яловой является зятем бывшего руководителя администрации Шевченковского района и кандидата на пост мэра Киева Виктора Пилипишина.