НАБУ обжалует выговор КДКП Холодницкому в Верховном суде - СМИ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что Бюро обжаловало выговор Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, вынесенный руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Исковое заявление подано в Верховный суд. Дата его рассмотрения еще не определена, сообщила "Украинская правда" вечером в четверг, 16 августа.

Ранее Сытник неоднократно заявлял, что видит в действиях Ходоницкого, за которые ему вынесли выговор, достаточно оснований для увольнения с должности.

20 марта на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнаружили скрытые средства прослушивания. Следственные действия в отношении руководителя САП вело Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством ГПУ.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил о том, что во время прослушивания кабинета Холодницкого удалось зафиксировать информацию о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что в записях, сделанных в кабинете, не выявлено оснований для привлечения его к уголовной ответственности, но зафиксировано дисциплинарное нарушение в работе.

26 июля КДКП решила привлечь к дисциплинарной ответственности Холодницкого. КДКП определила дисциплинарное взыскание в виде выговора, вместо увольнения. Основанием для рассмотрения данного вопроса стали жалобы руководства Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры на неоднократные грубые нарушения правил прокурорской этики и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил о своем намерении обжаловать это решение.

Посольство США в Украине, прокомментировав решение КДКП, намекнуло на то, что глава САП должен сам уйти в отставку.