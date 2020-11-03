НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Зазначається, що Вовка підозрюють у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади та ухвалення замовних рішень.

"У зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі у допиті та інших процесуальних дій, Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня Вовк укотре не з'явився на засідання з обрання запобіжного заходу.

17 липня голові ОАСК, його заступнику, п'ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

22 жовтня ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу Вовку та одному з суддів Ігорю Погрібніченку, бо на нього не з'явилися підозрювані та їхні захисники. Цього тижня петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання ОАСК.