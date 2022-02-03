НАБУ оголосило в розшук спійманого на хабарі нардепа Кузьміних

3 лютого 2022 року НАБУ оголосило в розшук народного депутата України народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого викрили на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це інформує пресслужба Бюро.

Рішення ухвалили через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Нагадаємо, що нардепа викрили "на гарячому" 28 січня 2022 року. 31 січня 2022 року Генеральна прокурорка підписала Ірина Венедіктова повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України народному депутату.

Відповідно до приписів ст. ст. 111 та 135 КПК України зазначене повідомлення про підозру скерували за місцем роботи - до Верховної Ради України та за відомими місцями проживання та реєстрації, отже з 31 січня 2022 року народний депутат в розумінні Кримінального процесуального кодексу України набув статусу підозрюваного, що відповідно до ст. 42 КПК України покладає на зазначену особу низку обов'язків, зокрема прибути до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою.

Хоча підозрюваного належним чином повідомили заздалегідь про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, повістки про виклик народний обранець проігнорував.

31 січня 2022 року, захисниця нардепа повідомила телефоном слідству, що наразі депутат перебуває у закладі охорони здоров'я та на виклик не прибуде. Однак, ані сам нардеп, ані його захисник відмовляють повідомити слідство про заклад охорони здоров'я, в якому начебто перебуває підозрюваний.

У ДБР наголосили, що дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого знаходження мають характер переховування від органів досудового розслідування, таким чином є безумовною підставою для оголошення його у розшук.

galinfo.com.ua