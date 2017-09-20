НАБУ опровергает слова Луценко о незаконном прослушивании 150 чиновников

НАБУ заявляет, что информация, озвученная генеральным прокурором Юрием Луценко о несанкционированное прослушивание детективами более 150 человек, не соответствует действительности.

Опровержение НАБУ разместило в Фейсбуке.

"Информация, озвученная генеральным прокурором во время брифинга 20 сентября, о том, что НАБУ якобы осуществляло несанкционированное прослушивание более 150 человек, включая охрану Президента, не соответствует действительности. Трудно понять причины, по которым Юрий Луценко сознательно вводит в заблуждение общественность", - говорится в сообщении.

При этом в НАБУ напомнили генпрокурору, что ведомство "не имеет полномочий для осуществления автономного прослушивания и с этой целью пользуется средствами Службы безопасности Украины. Генеральный прокурор должен был знать, что "поставить" на прослушивание один номер на основании судебного решения о разрешении на прослушивание другого технически невозможно".

В Антикоррупционном бюро также выразили удивление, что генеральный прокурор мог иметь доказательства незаконной деятельности правоохранительных органов и не принял меры для ее прекращения, что "может квалифицироваться как должностное преступление". Читайте также: Луценко заявляет, что на допрос в ГПУ ходят трое действующих министров

В заключение НАБУ призвало главу ГПУ проверять информацию прежде чем распространять в СМИ.

Как сообщал Укринформ, Луценко во вторник, 20 сентября, в г. Днипро заявил, что НАБУ незаконно прослушивало более 140 чиновников.

"У меня есть юридические доказательства того, что НАБУ, получив юридические разрешения на прослушивание 18 человек, осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны Президента Украины и другие чиновники из разных ветвей власти. Об этом я доложил руководству НАБУ", - заявил Луценко.

