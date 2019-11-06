НАБУ открыло дело о возможной госизмене Кличко, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной государственной измене и хищениях в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина.

"Национальным антикоррупционным бюро Украины выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко по требованию Высшего антикоррупционного суда.

НАБУ во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда от 2 октября 2019 внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Дело касается возможного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. Депутаты Киеврады заявляли о бездействии НАБУ в открытии дела против мэра Киева на основании депутатского обращения о том, что Кличко вместе с должностными лицами КГГА якобы использовал бюджетные средства Киева в завышенных размерах. Деньги перечислялись компании, которая выиграла тендер на реконструкцию путепровода.