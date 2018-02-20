НАБУ открыло дело о возможном получении взятки Насировым

В Киеве Соломенский суд дал санкцию на получение латвийскими компетентными органами информации и документов в местном банке по UAI-Trade SA.

Соответствующую санкцию дали по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает Судебный репортер, ссылаясь на постановление суда от 13 февраля.

Уголовное дело No52017000000000717 от 25 октября 2017 года расследуют по ч.4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования выяснилось, что компания Group Limited, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, фактически контролируется бывшим руководителем Государственной фискальной службы Романом Насировым.

Насиров подписал договор с украинской компанией - ООО "Укрзернопром Агро" (продавец) как директор RN Group Limited (покупатель) по купле-продаже доли в уставном капитале ООО "Укрзернопром-Иванков" в размере 99% 5 июня 2012 года.

По состоянию на 2 октября 2017 года конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited был родной брат бывшего главы Государственной фискальной службы - Евгений.

У детективов НАБУ есть информация о том, что Насиров мог получать средства на счета RN Group Limited через швейцарскую компанию UAI-Trade SA за содействие в получении возмещения НДС ООО "Украинские аграрные инвестиции". По сведениям АСМО "Инспектор", в 2015 году ООО "Украинские аграрные инвестиции" экспортировали зерно связанной компании UAI-Trade SA.

Также указано, что у UAI-Trade SA есть банковский счет в латвийском Rietumu Banka. В связи с этим детективы намерены получить информацию о источниках поступления и дальнейшем движении средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет, касательно лиц, которые уполномочены распоряжаться средствами на нем, о бенефициарных владельцах UAI-Trade SA и настоящих получателях дохода данной компании.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабинет министров Украины принял решение уволить Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.