НАБУ открыло дело против нардепа Левочкина, - Бурбак

Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело против народного депутата от "Оппоблока" Сергея Левочкина. Об этом сообщил председатель парламентской фракции НФ Максим Бурбак во время утреннего пленарного заседания ВРУ 20 сентября.

"Хотел бы поздравить всех нас, что в конце концов вчера, благодаря общественности, НАБУ открыло дело относительно расследования коррупционных деяний Сергея Левочкина", - сказал Бурбак.

По его словам, на третий год после победы Революции Достоинства будут расследовать "все деяния" бывшего руководителя Администрации президента.

Отметим, Сергей Левочкин занимал должность главы АП Виктора Януковича с марта 2010 года по январь 2014 года.

Напомним, в июне САП подтвердила открытие уголовного производства в отношении нардепа Левочкина .

Источник: 112.ua

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