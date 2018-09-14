НАБУ открыло производство против Антона Геращенко

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения депутата Верховной Рады и члена колегии МВД Антона Геращенко.

Об этом в НАБУ сообщили в ответ на запрос "Українських Новин".

Как говорится в ответе ведомства, уголовное производство зарегистрировано 6 сентября по части 34 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса. Дело открыто согласно решению суда, который обязал НАБУ его зарегистрировать. На данный момент проводится досудебное расследование.

Также в бюро отметили, что о подозрении пока не сообщалось.

Напомним, Соломенский райсуд Киева решением от 27 августа обязал НАБУ начать расследование относительно источников обогащения депутата Антон Геращенко по материалам журналистов программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Весной журналисты выяснили, что Антон Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 квадратов за деньги своего тестя Алексея Шамбура. При этом 62- летний тесть депутата до 2016-го года не получал дохода, а после 2016-го получил около 270-ти тысяч гривен за предпринимательскую деятельность и не мог платить около 3-х тысяч долларов ежемесячно за аренду жилья. Сам Антон Геращенко арендовать квартиру не мог - в декларации его доход - более 100 тысяч гривен в год.

С этой информацией юристы проекта "Тисни" обратились к НАБУ, однако в бюро сначала отказались расследовать кейс нардепа из-за "недостатка фактических обстоятельств".

По материалам: Українські новини