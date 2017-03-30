НАБУ открыто уголовное дело в отношении судьи, которая мешала аресту Насирова

НАБУ открыло уголовное производство в отношении председателя Соломенского суда столицы Людмилы Шереметьевой, которая самоустранилась от своих обязанностей в деле отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова и распустила суд, заблокировав избрании ему меры пресечения

Об этом говорится в ответе НАБУ относительно заявления народных депутатов об уголовном правонарушении, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua.

В НАБУ сообщили, что заявление принято и по результатам его рассмотрения в Единый реестр досудебных решений внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины, начато уголовное производство.

Ранее группа народных депутатов передала в НАБУ заявление о нарушении должностных обязанностей председателем суда Соломенского района Киева Людмилой Шереметьевой.

В заявлении говорится, что 5 марта Шереметьева самоустранилась и не выполнила свои должностные обязанности - не назначила очередного судью для рассмотрения ходатайства защиты Насирова об отводе судьи Александра Бобровника, который вел заседание об избрании меры пресечения отстраненному главе ГФС Насирову.

Как сообщала "ДС", в ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева арестовал главу Государственной фискальной службы Романа Насирова до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

Позже сам Насиров заявил, что намерен обжаловать действия следователей Национального антикоррупционного бюро в Европейском суде по правам человека.

16 марта Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн.

Залог за него внесла жена и тесть.