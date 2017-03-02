НАБУ передало Генпрокуратуре документы на экстрадицию судьи Чауса

Национальное антикоррупционное бюро Украины передало Генпрокуратуре документы на экстрадицию из Молдовы судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Процессуальные документы НАБУ утверждают прокуроры САП.

Согласно информации, следующим шагом будет передача документов от ГПУ Молдове.

Напомним, 2 марта суд в Кишиневе арестовал разыскиваемого Украиной по подозрению в получении крупной взятки судью Николая Чауса на 15 суток. Накануне его арестовали в Молдове, при этом избрание ему меры пресечения в Молдове проходило по делу о нарушении правил пересечения границы.

Николая Чауса подозревают в получении $150 тысяч взятки. Он запомнился среди историй о коррупционерах тем, что прятал неправомерную выгоду в стеклянной банке. Скрывался от украинского правосудия. В ноябре объявлен в международный розыск.