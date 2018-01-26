НАБУ передало в суд первое дело о неверных данных в е-декларации

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование и направили в суд дело против бывшего председателя одного из городских судов Луганской области по факту декларирования недостоверных сведений бывшим председателем.

Судьи в отставке инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст.366-1 и ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, судья не внес в электронных деклараций за 2015-2016 годы сведения о автомобили и недвижимость, которые находятся у него в пользовании, а также об имуществе, находящемся в собственности и пользовании его бывшей супруги, на общую сумму свыше 17 млн грн. При этом в НАБУ отметили, что хотя супруги расторгли брак еще в 2011 году, но и в дальнейшем проживали одной семьей.

В бюро отметили, что это первое обвинение по делу, которое детективы НАБУ открыли по результатам анализа данных, приведенных в е-декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Сейчас обвинительный акт для рассмотрения по существу направлено в Киевский районный суд г. Харькова.

Досудебное расследование уголовного производства по указанным фактам детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года на основании обращения и материалов, предоставленных Управлением аналитики и обработки информации Национального бюро. В июле 2017 года служителю Фемиды сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.

Напомним, что 23 января Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении председателю Аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении. Чиновницу подозревают в незаконном обогащении в размере около 10 млн гривень и декларировании недостоверных данных.