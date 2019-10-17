НАБУ подтвердило задержание Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило информацию о задержании бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали - позже" - говорится в сообщении.

Напомним, нардеп Дубинский сообщил, что НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского после побега из "Зала официальных делегаций" в аэропорту.

Как писал УНН, ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования экс-первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским 1,3 млн гривен.

Предварительно, уголовное производство НАБУ зарегистрировано по ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Однако, начались ли в нем следственные действия, на тот момент не было известно.