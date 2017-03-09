НАБУ попросили заняться судьей, которая мешала аресту Насирова

Группа народных депутатов подала в Национальное антикоррупционное бюро ходатайство о привлечении к уголовной ответственности судьи Соломенского райсуда Киева Людмилы Шереметьевой.

Об этом сообщает в Facebook депутат Сергей Лещенко.

"Как и обещали, внесли ходатайство в НАБУ об открытии уголовного производства в отношении председателя Соломенского суда Киева Шереметьевой", - написал он.

По словам нардепа, бездействие судьи едва не привело к бегству отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

"А для других руководителей судебной власти это будет уроком, почему не стоит слушать Грановского и его курьеров", - добавил Лещенко.

Как сообщалось, в воскресенье, 5 марта, Шереметьева самоустранилась и не выполнила свои должностные обязанности - не назначила дежурного судью для рассмотрения ходатайства защиты Насирова об отводе судьи Александра Бобровника, который вел заседание об избрании меры пресечения отстраненному председателю ГФС. Это могло привести к тому, что Насирову не избрали бы меру пресечения.

Однако ночью 7 марта Соломенский райсуд все-таки избрал отстраненному председателю ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.