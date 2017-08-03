НАБУ пригрозило Полякову новым делом за отказ надеть электронный браслет

Невыполнение судебного предписания - это статья 382 УК.

Национальное антикоррупционное бюро предупредило нардепа Максима Полякова ("Народный фронт"), что за отказ надеть электронный браслет и сдать загранпаспорта ему светит новое уголовное дело.

"Народный депутат, как и любой гражданин Украины, имеет право защищать свою честь и достоинство в суде, выражать несогласие с действиями правоохранительных органов, обжаловать судебные решения в установленном законом порядке. Но неотмененное решение суда должно быть выполнено. Умышленное неисполнение решения суда, согласно ст.382 Уголовного кодекса Украины, влечет за собой уголовную ответственность", - сообщило НАБУ в фейсбуке.

Также бюро проанализировало несколько заявлений Полякова, сделанных им за последнее время по поводу данного уголовного производства, и пришло к выводу, что большинство из них - ложные.

Напомним, 21 июля Соломенский районный суд Киева избрал Полякову меру пресечения. Нардеп должен был внести залог в размере 304 тыс. гривен, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет слежения. Поляков залог внес, но не позволил правоохранительным органам надеть на себя электронный браслет слежения.

В связи с этим Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взыскании залога в размере 304 тыс. гривен.

Полякова подозревают во взяточничестве - депутат требовал деньги, по мнению следователей, в обмен на продвижение законопроекта об условиях добычи янтаря в интересах компании "Фуджейра" из ОАЭ. Депутату может грозить до 12 лет тюрьмы. 11 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность с Полякова, но не разрешила его задержать и арестовать.

Другому фигуранту "янтарного дела", нардепу Бориславу Розенблату, суд назначил залог в размере 7 млн гривен и тоже предписал носить электронный браслет.