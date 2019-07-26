НАБУ пришло с обысками в Окружной админсуд Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обыском в помещение Окружного административного суда города Киева.

Об этом журналисту "Слова и Дела" сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников, обыск проводится в рамках уголовного производства о возможном влиянии на Высшую квалификационную комиссию судей Украины работниками Окружного админсуда Киева.

Однако, по словам адвоката Олега Якимьяка, детективы проводят следственные действия у председателя ОАСК Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова и судьи Владимира Келеберды. Также он опубликовал в Facebook фотографию работников НАБУ в здании суда.

Напомним, НАБУ провело обыск в спортклубе бывшего президента Петра Порошенко по делу "Укроборонпрома". Позже в Бюро назвали причины проведения следственных действий. Также в тот день детективы обыскали бывшую инвестиционную компанию экс-председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой по делу формулы "Роттердам плюс".