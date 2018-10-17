НАБУ призывает парламент не создавать реестр судебных экспертиз

Национальное антикоррупционное бюро призывает Верховную Раду не принимать законопроект No8336, которым предлагается создать Единый госреестр судебных экспертиз.

Это может грозить разглашением тайны расследования и даст возможность фигурантам уголовных дел следить за ходом следствия.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Среди опасных новшеств, которые предлагают народные избранники, - создание Единого государственного реестра судебных экспертиз и экспертных исследований. Это может грозить разглашением тайны предварительного расследования и даст возможность фигурантам уголовных производств еще на стадии следствия следить за ходом следственных действий, узнавать, какие экспертизы назначаются, и иметь возможность повлиять на их результат", - говорится в сообщении.

НАБУ также обеспокоено тем, что принятие изменений в Уголовный процессуальный кодекс, предусмотренных законопроектом No8336, устраняет недостатки т.н. "поправок Лозового" в части назначения экспертиз во всех производствах кроме тех, расследование которых осуществляют детективы НАБУ.

"То есть под предлогом "облегчить негативные последствия "поправок Лозового" и декларируя намерения бороться с коррупцией в государстве, отдельные политики вносят на рассмотрение парламента законопроект, который практически исключает такую борьбу и сводит на нет предыдущие достижения Бюро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект закона предусматривает возможность сторонам уголовного производства самостоятельно привлекать экспертов, но одновременно оставляет обязанность стороны обвинения обращаться с ходатайством к следственному судье в случае необходимости проведения экспертизы видео-, звукозаписи, почерковедческой, лингвистической, экономической или товароведческой экспертизы, если стоимость объекта в 200 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

"Это именно те виды экспертизы, которые проводятся в ходе расследования детективами НАБУ и прокурорами САП коррупционных уголовных правонарушений", - подчеркивают в НАБУ.

Бюро также выступает против нововведения о запрете допроса в качестве свидетеля эксперта, который подготовил заключение в уголовном деле.

Напомним, 15 марта изменения в УПК, инициатором которых был депутат Рады Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), вступили в силу. Согласно данным поправкам, следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба. Теперь назначать экспертизы имеет полномочия исключительно суд.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что эти изменения парализовали правоохранительную систему.