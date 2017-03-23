НАБУ проводит обыск в загородном доме экс-нардепа Мартыненко, - СМИ

В ведомстве пока не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводит обыски в доме бывшего депутата Николая Мартыненко.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По информации источников издания, обыски ведутся в доме экс-нардепа в Глебовке. В то же время, по информации другого собеседника "УП", проходят несколько обысков по одному из производств, связанных с Мартыненко.

Ранее депутат Сергей Лещенко сообщил, что у Мартыненко есть дом в коттеджном городке в селе Глебовка.

"УП" обратилась за комментарием в НАБУ, но в ведомстве пока не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Напомним, в марте прошлого года народный депутат Александр Онищенко заявил, что на допросе в НАБУ его попросили предоставить компромат на Мартыненко, однако он отказался это делать. В свою очередь НАБУ заявило, что Онищенко действительно вызывали на допрос в качестве свидетеля по производствам, в которых фигурирует Мартыненко.

Сам Мартыненко подчеркивает, что уверен в своей невиновности, поэтому добровольно отказался от депутатского иммунитета и как свидетель предоставил всю информацию всем правоохранительными органам.

10 февраля 2017 года НАБУ анонсировало допрос Мартыненко в связи с обнародованием очередной "пленки Онищенко".