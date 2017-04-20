НАБУ пытается вручить подозрение Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро уже несколько часов пытаются вручить подозрение бывшему народному депутату Николаю Мартыненко

Об этом сообщил на своей странице в Facebook член общественного совета НАБУ Алексей Гриценко, информирует "ДС".

"Николай Мартыненко скрывается от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дениса Дзендзерського", - рассказал Гриценко.

Как сообщала "ДС", ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об обязательстве Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.