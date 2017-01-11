НАБУ расследует выведение за границу средств рядом банков

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует уголовное производство в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в эфире "5 канала".

"У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу, в том числе через австрийские банки и далее в офшорные компании", - заявил Сытник.

В то же время директор НАБУ не уточнил названия банков, в отношении которых ведется расследование. Сытник отметил, что по данному делу еще нет подозреваемых, и необходимо отследить перемещение средств.

Как сообщалось, НАБУ совместно с Европейским офисом по борьбе с мошенничеством расследует дело о хищении нескольких десятков миллионов евро, предназначенных для "Центрэнерго".