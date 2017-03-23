НАБУ саботирует решение суда по делу Мартыненко, - пресс-служба

После развала "дела Мартыненко" Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пытается сохранить лицо и для этого демонстрирует "бурную деятельность", о чем свидетельствуют проведение таких процессуальных действий как обыски. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

"Сегодня спецназ НАБУ в дорогих носках мужественно атаковал дом за Киевом, помещением которого вместе с членами своей семьи пользуется Николай Мартыненко. Вахтера там не было, но свой БТР бюро на всякий случай спрятало в ближайших кустах. Понятно, что никакого компромата НАБУ не могло найти в принципе - особенно после аналогичных "маски-шоу" в офисном помещении на Рыльском переулке. Тогда НАБУ тоже использовало это для своего пиара, а спецназ угрожал адвокату автоматами - в традициях времен Януковича", - пишет пресс-служба экс-депутата.

"Сегодняшние действия НАБУ выглядят как примитивная месть человеку, которого Сытник и Углава считают своим врагом. За 15 месяцев, прошедших с момента добровольного отказа Николая Мартыненко от депутатского мандата, НАБУ осуществило уже сотни обысков и допросов. Причем даже в отношении людей, с которыми Мартыненко не знаком", - заявили в пресс-службе.

У Мартыненко убеждены, что теперь НАБУ в нарушение закона саботирует решение Соломенского райсуда Киева от 11 декабря 2016, которое обязало бюро в течение 10 дней закрыть "дело Мартыненко". "Этот суд удовлетворяет все ходатайства НАБУ, но даже он был вынужден признать незаконность и безосновательность расследования по Николаю Мартыненко", - отметила пресс- служба.

"После полного провала НАБУ начало паниковать и пошло на невиданный "беспредел". В частности, пытается незаконно обжаловать решение Соломенского суда в Апелляционном суде. Хотя оно является окончательным и обжалованию не подлежит, более того - это решение полностью основывается на прецедентах Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении.