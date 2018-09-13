НАБУ составило сообщение о подозрении заместителю главы СБУ Павлу Демчине

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) составило в отношении первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчины, возглавляющего управление по борьбе с коррупцией, сообщение о подозрении в незаконном обогащении.

В частности, как сообщают "Українськi новини", что об этом сам Демчина написал в заявлении о совершении уголовного преступления сотрудниками НАБУ и адресовал его генеральному прокурору Юрию Луценко и руководителю САП Назару Холодницкому.

В заявлении Демчина указывает, что 10 сентября истек 18-месячный срок расследования уголовного производства против него, и, соответственно, оно подлежало закрытию.

"С целью недопущения закрытия уголовного производства 7 сентября старшим детективом НАБУ Яндюком в отношении меня составлено сообщение о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. В этот же день этот документ был передан на согласование в САП", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 10 марта 2017 года НАБУ начало расследование в отношении первого заместителя главы СБУ Демчины. Основанием для открытия производства стали материалы журналистских расследований.

Напомним, что журналисты программы "Слідство. Інфо" сообщили, что гражданская жена Демчины, от которой у него трое детей, является владелицей элитных автомобилей и живет в роскошном загородном поместье. В его декларации за 2015 год указано, что он не имеет ни собственной квартиры, ни машины, ни сбережений, а официально проживает в ведомственном общежитии СБУ.

