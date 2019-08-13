НАБУ спрямувало до суду низку справ щодо 38 суддів

Мова йде про про суддів ОАСК, Господарського суду Харківської області, Броварського міськрайонного суду Київської області, Бабушкінського районного суду міста Дніпро.

Згідно із повідомленням прес-служби бюро, переважну частку викритих у корупції НАБУ і САП посадових осіб становлять судді. Серед 200 переданих до суду справ щодо чиновників, майже кожна четверта стосується дій суддів.

Лише станом на 30 червня 2019 детективи скерували до суду справи стосовно 38 суддів та повідомили про підозру ще шістьом служителям Феміди.

В НАБУ уточнили, що, для прикладу, минулого серпня НАБУ і САП скерували до суду 4 справи стосовно служителів Феміди. Три з них - за фактом отримання хабаря.

Зазначається, що впродовж року в жодній з цих справ не винесено рішення через найрізноманітніші причини: відпустки, хвороби, зайнятість колегії суддів (для розгляду справ необхідна колегія з трьох судів з досвідом роботи від 5 років), неявка сторін справи, розгляд великої кількості клопотань.

В Бюро висловили сподівання, що у вересні - коли розпочне роботу Антикорупційний суд - у кожній із скерованих НАБУ і САП до судових інстанцій справ буде поставлено крапку.