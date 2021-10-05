НАБУ вивчає транзакції ПриватБанку, які значаться у Pandora Papers

Національне антикорупційне бюро досліджує всі фінансові транзакції ПриватБанку, про які згадується в матеріалі консорціуму журналістів.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит Укрінформу.

"Детективи НАБУ в рамках розслідування так званої справи ПриватБанку досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в тому числі і ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів. За результатами буде прийнято рішення відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, журналісти "Слідство.Інфо" опублікували результати вивчення документів Pandora Papers. У них значаться офшорні угоди і активи 35 світових лідерів. У документах фігурує також президент Володимир Зеленський та інші українські політики. Також згадуються "угоди" студії "Квартал 95".

Розслідувачі допускають, що Зеленський і його соратники можуть бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.