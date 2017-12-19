НАБУ выясняет откуда у Ляшко взялись 15 миллионов и шикарный дом рядом с Порошенко

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование по факту вероятного незаконного обогащения народного депутата, главы фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Ляшко якобы приобрел имущества на 15 миллионов гривень, в то время как официально заработал за последние 4 года чуть более миллиона гривень. Об этом говорится в решении одного из районных судов города Киева.

По словам детектива, в 2017 году Ляшко купил дом в Козине площадью 357,1 кв. м за 11,2 млн грн, два земельных участка, прилегающих к дому, стоимость которых - 3 млн грн и 812 тыс. грн. Общая стоимость приобретенного имущества составила 15 млн грн, в то время как нардеп на протяжении 2012- 2016 годов получил доход на сумму 1,03 млн грн.

Кроме того, Ляшко в декларации за 2015 год в разделе доходов указал 2,25 млн грн, полученные за продажу автомобиля Mercedes S500L 4MATIC от некой Вероники Вьюн, которая, как оказалось, баллотировалась в Верховную Раду по списку "радикалов" под N140.

По информации детектива НАБУ, автомобиль действительно был перерегистрирован Ляшко на Вьюн, однако во время допроса она опровергла факты приобретения у лидера "радикалов" автомобиля и передачи ему денег, а также получения каких-либо документов на автомобиль.

В свою очередь Ляшко подтвердил, что получил указанные деньги за продажу авто. По версии следствия, указанные факты могут свидетельствовать о незаконности получения указанных денег.