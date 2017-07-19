НАБУ вызвало на допрос Игоря Мосийчука

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук был вызван на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

"Дождался. Меня вызывают на допрос в НАБУ. В качестве свидетеля по делу о незаконном обогащении народного депутата от Оппоблока, бывшего главы АП Януковича, совладельца кремлевского рупора телеканала "Интер" Сергея Левочкина", - написал Мосийчук.

Вместе с тем народный избранник отметил, что в настоящее время он согласовывает время допроса с детективами Нацбюро.

"Обязательно расскажу обо всех схемах незаконного обогащения бывшего гауляйтера Януковича", - констатировал Мосийчук.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, депутат от фракции "Радикальная партия" Игорь Мосийчук 1 июня сообщил, что по делу о незаконном обогащении народного депутата от парламентской фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина открыто досудебное расследование.