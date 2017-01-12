НАБУ взялось расследовать деятельность Гонтаревой и Ворушилина, - Куценко

Производство открыто на основе рапорта прокурора Генпрокуратуры Владислава Куценко о возможной причастности Гонтаревой и Ворушилина к махинациям с активами ликвидированных банков в размере 315 млрд гривен



Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по фактам возможных злоупотреблений полномочиями должностными лицами Национального банка, в частности главой НБУ Валерией Гонтаревой, а также Фонда гарантирования вкладов физических лиц при осуществлении оценочной деятельности стоимости активов ликвидированных банков. Об этом сообщил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко на странице в Facebook.

"На основании моего рапорта Национальному антикоррупционному бюро начато расследование деятельности Гонтаревой и Ворушилина", - написал Куценко.

На своей странице он разместил письмо главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого нардепу от "Батькивщины" Сергею Соболеву, в котором говорится, что уголовное производство открыто относительно возможных нарушений должностными лицами НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц при оценке активов ликвидируемых банков.

Facebook Владислава Куценко

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре Украины инициировали открытие уголовного производства, которое касается деятельности главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Константина Ворушилина.