НАБУ задержало экс-начальника Нацполиции Одессы

Экс-начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина задержали детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры. ТСН подтвердили эту информацию в антикоррупционных органах.

Отмечается, что сейчас в Одессе проходят обыски в рамках уголовного производства по факту возможного завладения имуществом. Во время обысков и был задержан Головин.

Как сообщалось, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель Нацполиции Сергей Князев, после обещанной отставки главы одесской полиции Дмитрия Головина, представили нового руководителя - руководителем ГУНП в Одессе стал Олег Бех.

30 мая сообщалось, что правоохранители провели обыски в домах бывшего начальника главка Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя Константина Гейко.

Само производство открыли еще в марте 2017 года. Детали его правоохранители не обнародуют, ссылаясь на тайну следствия. В самой фирме процессуальные действия уже назвали политическим давлением. Уверяют, что предварительно на все запросы детективов предоставляли исчерпывающую информацию. По материалам