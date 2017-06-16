НАБУ задержало фигуранта "дела Онищенко" Постного на выходе из СИЗО (фото)

15 июня суд уже второй день пытался избрать меру пресечения для Постного. В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Постного до сих пор не арестовали из-за затягивания процесса адвокатами

Обвиняемого по "газовому делу Онищенко" Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания по подозрению. Однако в полночь его сразу снова задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро по новому подозрению.

Постного повезут в НАБУ для следственных действий, а после этого - в изолятор временного содержания.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ вручили обвинительные акты восьми подозреваемым и их защитникам в так называемом "деле Онищенко".

В частности Валерий Постный обвиняется как организатор в составе преступной организации.

Суд 15 июня уже второй день пытался избрать меру пресечения для Постного. В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Постного до сих пор не арестовали из-за затягивания процесса адвокатами.

Соломенский суд Киева перенес заседание по делу Постного на 9:30 16 июня.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в правоохранительные органы нескольких стран в отношении депутата-беглеца Александра Онищенко, который подозревается в организации "газовой схемы", нанесенный 3 млрд вреда Украине.