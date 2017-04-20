НАБУ задержало Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа Николая Мартыненко. Об этом сообщил "Стране" его адвокат Игорь Черезов, который сейчас находится на задержании.

Ранее о том, что НАБУ пытается вручить подозрение Николаю Мартыненко в Facebook сообщил член общественного совета НАБУ, активист Автомайдана Алексей Гриценко.

"Николай Мартыненко скрывается от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дзендзерского Дениса", - сообщил Гриценко.

Напомним, что 14 апреля Апелляционный суд отменил постановление о закрытии дела экс-депутата Мартыненко.

"14 апреля Апелляционный суд города Киева поддержал позицию Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменил решение Соломенского райсуда Киева, которым, фактически, заставляли прекратить досудебное расследование фактов получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании Škoda JS (известное в СМИ как "дело Мартыненко")", - говорилось в сообщении НАБУ. Поэтому детективы НАБУ продолжают расследование.

Уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП "НАЭК "Энергоатом" НАБУ зарегистрировало в декабре 2015 года. Во время расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро за переплату за приобретенное оборудования у чешского акционерного общества "Škoda JS". В расследуемой схеме задействованы иностранные компании.

Во время следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи к восьми странам, ответы на большую часть из них уже получены.

ОРД

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