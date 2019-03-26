НАБУ закрыло дело против Семочко - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о незаконном обогащении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Дело Семочко закрыли, - сказал он.

По его словам, дело закрыто на основании решения Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Дело расследовалось по статье 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение).

Ранее стало известно, что контрразведка Службы безопасности Украины подтверждает наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко.

СБУ начала расследование в отношении замглавы Службы внешней разведки Семочко.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по фактам незаконного обогащения и другим эпизодам в связи с журналистским расследованием способа жизни бывшего начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.