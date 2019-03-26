НАБУ закрыло производство о возможном незаконном обогащении Ляшко - СМИ

Производство в отношении лидера Радикальной партии расследовали с марта 2017 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сообщает сегодня информагентство "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело закрыли из-за отмены Конституционным судом уголовной ответственности за незаконное обогащение. Производство расследовали по части 3 статьи 368-2 УКУ с марта 2017 года.

По материалам: Українські новини