НАБУ знову просить Венедіктову передати справу Татарова: в ОГП придумали відповідь

Національне антикорупційне бюро втретє звернулося до Офісу Генерального прокурора Ірини Венедиктової з вимогою передати йому назад справу про підозру заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

"НАБУ і САП втретє офіційно повідомило ОГП, що кримінальне провадження за підозрою екснародного депутата і заступника керівника Офісу президента повинні розслідувати детективи НАБУ. Національне бюро витребує справу в ОГП. Відповідна постанова директора НАБУ, узгоджена з прокурором САП, направлена до Офісу генерального прокурора 8 лютого 2021 року", - повідомила пресслужба НАБУ.

У бюро стверджують, що справу стосовно Татарова має бути в бюро так само як і справу про заволодіння майном Нацгвардії на 81,6 млн грн.

Детективи повідомляють, що вже втретє намагаються витребувати вказану кримінальну справу в ОГП.

Попередні дві постанови (від 28.12.2020 та 5.01.2021) офіс генпрокурора проігнорував.

У бюро відзначають, що всі маніпуляції, які використовує ОГП, щоб не віддавати справу Татарова, спрямовані на втручання в діяльність НАБУ.

Пізніше в Офісі Венедиктової повідомили, що досудове розслідування у справі Татарова повинна проводити СБУ, а НАБУ.

Зокрема, у Венедиктової скаржаться, що, незважаючи на визначення підслідності у кримінальному провадженні по ГСУ СБУ, а також численні листи керівництва Офісу Генпрокурора, працівники НАБУ відмовляються направляти матеріали зазначеного виробництва як до прокурора, так і в орган попереднього розслідування.

"В результаті чого прокурор у кримінальному провадженні фактично позбавлений можливості дати оцінку зібраним у справі доказам і підготуватися до розгляду клопотань, поданих суду і прокурора (про обрання запобіжного заходу, продовження термінів попереднього розслідування і т.п.)", - повідомила пресслужба ОГП.

Також в Офісі генпрокурора відзначають, що підслідність в кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника Офісу президента і інших вже визначена на виконання рішення Печерського районного суду. Отже, матеріали кримінального провадження повинні бути спрямовані в орган розслідування або прокурора, в тому числі для вирішення спору про підслідності.

Наприкінці грудня головний фігурант "квартирної справи", колишній народний депутат і голова корпорації "Укрбуд" Максим Микитась звернувся до генпрокурори Ірини Венедіктової з клопотанням про повернення справи в бюро. Директор НАБУ Артем Ситник клопотав про те саме в СБ України.

24 грудня журналісти повідомили про передачу справи про квартири Нацгвардії з Національного антикорупційного бюро в Службу безпеки України. Передати справу ОГП зобов'язав Печерський районний суд Києва, Верховний суд підтвердив законність вимог.

У бюро передачу справи назвали безпрецедентним втручанням в розслідування. В Офісі генпрокурора відхрещувались від спроби вивести Татарова з-під удару та наполягали на тому, що просто виконували рішення суду.

Татарова підозрюють у хабарі судовому експерту у справі про заволодіння коштами Нацгвардії. За матеріальну винагороду експерт занизив суму збитків у більш ніж 11 раз. У 2016-1017 році керівництво НГУ і компанія-забудовник підписали угоду про обмін службових квартир в житловому комплексі в центрі Києва (будувався на території колишньої військової частини) на "аналогічні" на околиці міста. Сума збитків сягнула 81 млн грн.

Головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов зазначив, що схему щодо виведення з-під кримінальної відповідальності заступника голови Офісу президента Олега Татарова схвалили на найвищому рівні - на Банковій. За його словами, інакше передача справи заступника голови ОПУ з НАБУ до СБУ не відбулася б так швидко.

Докладніше про те, як правоохоронні органи виводять з-під кримінальної відповідальності потрібних осіб читайте у статті Олександра Лємєнова "Законники-схематозники: як вивести "потрібних людей з-під відповідальності? у ZN.UA.