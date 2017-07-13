Начальника Яворовского полигона обвинили в работе на ГРУ России

Служба безопасности Украины заподозрила начальника полигона Международного центра миротворчества и безопасности в Старычах, Яворовского района Львовской области, в работе на Главное разведывательное управление России.

Об этом со ссылкой на реестр судебных решений сообщает Zaxid.net.

СБУ установило, что подозреваемый на протяжении 2015-2016 годов, занимая должность начальника общевойскового полигона, выполняя задачи ГРУ, совершал сбор и передачу сведений военного характера о деятельности центра.

"Во время дачи объяснений сотрудникам СБ Украины о его конфиденциальном сотрудничестве с ГРУ ГШ ВС РФ, он добровольно передал сотрудникам СБУ отрывок бумаги с надписью, ноутбук, диски и пароли к программе, а также флэш-накопитель, с помощью которых он осуществлял связь с представителями ГРУ ГШ ВС РФ", - говорится в решении суда.

По ходатайству СБУ, был наложен арест на ноутбук, мобильный терминал, диски, планшет, отрывок листа бумаги с надписью "quarto xmail.net", на обратной стороне напечатана фраза "приказом командира воинской части А4150 от 30.12.2015 года N 755"; флэш-накопитель информации.

Это имущество временно изъяли при осмотре после его добровольной выдачи подозреваемым и признания вещественным доказательством в уголовном производстве.

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