Начало работы нового состава ВСУ не означает завершение судебной реформы - Порошенко

Начало работы нового состава Верховного суда Украины не означает завершение судебной реформы. Об этом сегодня во время торжеств по этому случаю заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Начало работы Верховного суда еще не означает завершения судебной реформы - у нас впереди очень много работы, у нас на очереди - создание антикоррупционного суда", - сказал П.Порошенко.

Он поблагодарил Венецианскую комиссию, депутатов Верховной Рады, правительство, общественность за участие в создании нового Верховного суда.

"Решение приходилось принимать непростые... Но независимая и ответственная судебная система является ключевым для государства", - отметил Президент.

Как сообщал УНН, с сегодняшнего дня 115 судей нового Верховного Суд в начинают работу.