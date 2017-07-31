Над домом начальника департамента ГПУ из оружия сбили беспилотник

Над домом руководителя Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Владимира Бедрикивского был сбит беспилотник. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на члена общественного совета НАБУ Алексея Гриценко.

"Во время съемки дроном дома, который был незадекларированным, начальника департамента ГПУ Бедрикивского наш беспилотник был сбит из огнестрельного оружия после определенного количества выстрелов с территории, где он живет. Мы с Олегом Пушой вызвали полицию и ждем наряд", - написал Гриценко в Facebook.

Гриценко заявил, что съемку дома осуществляли по призыву Генпрокурора Юрия Луценко, "который просил сообщать о нечестных прокурорах и предоставлять такую информацию".

Активист также выразил надежду на быструю реакцию правоохранителей.

"Соседка отдала дрон, который упал на ее территорию. (...) Человек, похожий на Бедрикивского, убежал к озеру. На территории 2 машины, одна из которых им задекларирована", - позже добавил Гриценко.

О незадекларированном имуществе Бедрикивского ранее сообщали журналисты- расследователи, - говорится в сообщении.