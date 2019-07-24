Над Київрадою 29 років тому вперше підняли синьо-жовтий прапор

Цього дня у 1990 році над Київрадою вперше було піднято синьо-жовтий прапор.

Перед тим як підняти прапор, його освятили у Софійському соборі та почесною ходою принесли до будівлі Київради, де зібрався багатотисячний мітинг.

Певний час на муніципальному рівні столиця відзначала цей день, як День Папора. Проте, Київ не став першим містом України де він був піднятий. Так, спочатку національний стяг з'явився над будівлями міськрад Стрия (Львівська обл.), Львова, Тернополя, Житомира. Лише через понад рік, 23 серпня 1991 року, групою народних депутатів синьо-жовтий український прапор внесено у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будинком парламенту.

Згодом постановами Верховної Ради від 18 вересня 1991 року "Про прапор України" і від 28 січня 1992 року "Про Державний прапор України" національному прапору фактично було надано статус офіційного прапора країни. Читайте також: Без параду: на сайті Президента з'явився указ про святкування Дня Незалежності

Нині прапор, який було піднято над Київрадою у 1990 році, зберігається в Національному музеї історії України.

На державному рівні День прапора наразі відзначається 23 серпня.

Фото memory.gov.ua