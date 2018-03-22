Надежда Савченко покинула Раду

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко беспрепятственно покинула здание Верховной Рады, после заседания регламентного Комитета, который дал согласие на ее задержание и арест.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Кстати, в Раде сегодня впервые появились женщины-охранники.

Нардеп ушла после того как регламентный Комитет Верховной Рады дал добро на лишение Савченко неприкосновенности, а также на ее задержание и арест. Это обосновывалось "чрезвычайно высокой степенью общественной опасности".

Также на Комитете прозвучало, что нардеп может уехать из страны.

Теперь этот вопрос по Надежде Савченко будет вынесен на голосование в сессионный зал и нардепы примут окончательное решение после доклада Юрия Луценко.

Савченко сейчас находится возле здания Рады и отвечает на вопросы журналистов.