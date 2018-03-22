Надежда Савченко покинула Раду

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко беспрепятственно покинула здание Верховной Рады, после заседания регламентного Комитета, который дал согласие на ее задержание и арест.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Кстати, в Раде сегодня впервые появились женщины-охранники.Нардеп ушла после того как регламентный Комитет Верховной Рады дал добро на лишение Савченко неприкосновенности, а также на ее задержание и арест. Это обосновывалось "чрезвычайно высокой степенью общественной опасности".
Также на Комитете прозвучало, что нардеп может уехать из страны.
Теперь этот вопрос по Надежде Савченко будет вынесен на голосование в сессионный зал и нардепы примут окончательное решение после доклада Юрия Луценко.
Савченко сейчас находится возле здания Рады и отвечает на вопросы журналистов.