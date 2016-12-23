Надежду Савченко в делегации ПАСЕ заменит Борислав Береза

После исключения нардепа Надежды Савченко из делегации ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза.

" Голосование (относительно исключения Савчено из делегации) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства ", - заявила народный депутат Анна Гопко в эфире телеканала" 112 Украина ", передает" УНИАН ".

" Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, из фракции определится, потому что сейчас кажется, что это квота" Народного фронта ". Будем выяснять предложения и кандидатуры, кто будет заместителем Березы ", - отметила нардеп.

Напомним, вчера Верховная Рада отменила свое решение о позаквотне избрания народного депутата Надежды Савченко в делегацию Украины в ПАСЕ.

Савченко включили в делегацию ПАСЕ в конце 2014 года, чтобы предоставить ей международный иммунитет, когда она находилась в русском плену. Сейчас ей этот иммунитет не нужен, что и стало формальным основанием для сегодняшнего решения Верховной Рады.

Однако, Савченко намерен продолжать международные встречи даже после исключения из делегации ПАСЕ.