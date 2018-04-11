Нафтогаз готовит новый иск к Газпрому

Нафтогаз начнет процедуру принудительного выполнения Газпромом решения Стокгольмского арбитража

Нафтогаз Украины вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения Газпромом решения Стокгольмского арбитража в Европе и готовит новый иск к российскому монополисту. Об этом заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, сообщает пресс-служба компании.

Витренко в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер отметил, что Газпром отказывается исполнять решения арбитража, которые обязывают российского монополиста компенсировать Нафтогазу $2,6 млрд и возобновить поставки газа в Украину на новых условиях.

"Принимая во внимание такую позицию российской стороны, Нафтогаз вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе, и готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны Газпрома", - отметили в компании.

В Нафтогазе напомнили, что еще в 2017 г. компания предоставила свои замечания касательно обязательств, которые согласился взять на себя Газпром в рамках отдельного антимонопольного дела, инициированного Еврокомиссией против российского монополиста в 2012 г. в связи с его действиями на газовых рынках Центральной и Восточной Европы.

"К сожалению, предложенные условия вряд ли заставят Газпром прекратить злоупотребления на этих рынках", — отметил Витренко.

28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с ПАО Газпром. Арбитраж удовлетворил требование Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита и обязал выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа 21 марта, по делу о транзите газа - 29 марта.

2 марта глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что российский монополист приступает к расторжению всех контрактов с Нафтогазом. Впоследствии он уточнил, что на этот процесс может уйти 1,5-2 года.

На переговорах в конце марта Газпром предложил Нафтогазу внести изменения в контракты или разорвать их и таким образом отменить решения Стокгольмского трибунала.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз хочет через суд арестовать европейские активы Газпрома из-за невыполнения Стокгольмского арбитража.