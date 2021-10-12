Наглядова рада "Укрексімбанку" звільнила Мецгера

Наглядова рада "Укрексімбанку" задовольнила заяву голови правління банку Євгена Мецгера про звільнення. Про це повідомляє прес-служба Укрексімбанку в понеділок, 11 жовтня.

Відзначається, що Мецгера зняли з посади без виплати вихідної допомоги.

"Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплату вихідної допомоги", - сказано в повідомленні.

Виконувати обов'язки керівника банку буде Сергій Єрмаков. Конкурс з обрання нового глави правління має відбутися не пізніше 12 квітня 2022 року.

Нагадаємо, раніше Голосіївський районний суд відправив Мецгера під нічний домашній арешт. Його підозрюють в нападі на журналістів програми "Схеми" 4 жовтня.

За фактом нападу Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 117 КК України - "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.