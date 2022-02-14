Нагнітання паніки - чергова хвиля гібридної війни - СБУ

Український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

Про це йдеться в заяві Служби безпеки Україні, опублікованій на сайті відомства.

" Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі - ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни", - сказано в повідомленні.

У повідомленні також сказано, що СБУ аналізує різні сценарії розвитку подій та має відповідні плани реагування на кожен з них у співпраці з законодавчою та виконавчою владою в Україні.

У Службі безпеки стверджують, що прояви інформаційної війни фіксуються в соціальних мережах, ЗМІ, а також у поширенні окремими політиками наративів країни-агресора. Протидія цим проявам відбувається через рішення РНБО, нейтралізації кібератак, ботоферм, агентурних мереж іноземних спецслужб, протидії диверсіям та терактам.

" Співробітники СБУ працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну", - сказано в повідомленні.

Служба безпеки закликає громадян зберігати спокій та не піддаватися на провокації.

"Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків", - підкреслили у відомстві.