Найбільше довіряють Зеленському та Кличку - опитування

Рейтинг довіри до політиків очолюють Володимир Зеленський і Віталій Кличко.

Про це стало відомо з дослідження соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 44% опитаних. Міському голові Києва Віталію Кличку довіряють 33% респондентів. У п'ятірку лідерів також потрапили - колишній очільник уряду Володимир Гройсман (31%), голова ВР Дмитро Разумков (27%) та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (25%).

Дослідження проводила соціологічна група "Рейтинг" 28-30 листопада в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2500 респондентів віком від 18 років методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.

