Найближчим часом топпосадовці України та США продовжать обговорення реформ і антиолігархічних санкцій в Україні

Вашингтон продовжить роботу з Києвом щодо всього спектру інтересів, безпеки, заявила тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін. Про це вона сказала під час Київського безпекового форуму. Трансляцію форуму проводили в YouTube.

Коментуючи зусилля керівництва України щодо боротьби з корупцією, Квін зазначила: "Ми стали свідками наполегливої протидії з боку впливових монопольних кіл, які прагнуть підірвати незалежність і ефективність антикорупційної інфраструктури України, намагаючись уникнути відповідальності за свою корупційну поведінку".

"Ці впливові монопольні кола також проводять широку кампанію з дезінформації, спрямовану на дискредитацію реформ в Україні та її курсу на Захід", - підкреслила дипломатка.

Вона зазначила, що США нещодавно оголосили додавання українського мільярдера Ігоря Коломойського до санкційного списку, а президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, "вжив заходів проти олігархів і агентів зловмисного зовнішнього впливу". Серед них Квін назвала "санкції проти китайської компанії, яка намагається здобути контроль над підприємством із продукцією подвійного призначення; санкції проти пов'язаних із Росією олігархів і висунення обвинувачень проти осіб, причетних до корупції у фінансовому секторі".

Квін нагадала, що 1 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову із главою МЗС України Дмитром Кулебою, а 19 лютого міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався з міністром оборони України Андрієм Тараном.

"Ми очікуємо продовження контактів між відповідними співрозмовниками найближчими тижнями", - підкреслила тимчасова повірена США в Україні.

Вона пообіцяла, що США продовжать підтримувати Україну в її зусиллях щодо "стримування зловмисних суб'єктів", включно із санкціями та іншими юридичними діями, і запевнила, що нова адміністрація США активно підтримує Україну у проведенні реформ і зміцненні безпеки.

"Шкідливий вплив груп корисливих інтересів неможливо перемогти без сильних незалежних інституцій", - зазначила Квін.