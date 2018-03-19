Найем: 10 млрд грн страна собрала, чтобы отдать Ахметову. А обыски прошли в "Новой почте", чтобы изъять 132 тыс. грн

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем считает, что прокуратура неправильно расставляет приоритеты, когда вместо расследований по бизнесменам Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому или Юрию Косюку проводит обыски в "Новой почте".

Генеральная прокуратура Украины не расследует деятельность бизнесменов, обходящихся украинскому бюджету в миллиарды, однако проводит массовые обыски в отделениях "Новой почты". Об этом заявил в Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.

"157 млрд грн мы отдали, чтобы закрыть дыру в "ПриватБанке" Игоря Коломойского. 10 млрд грн страна собрала, чтобы отдать по тарифу "Роттердам плюс" Ринату Ахметову. 1,9 млрд грн дотаций получили компании Юрия Косюка за январь-июнь 2017 года. А обыски прошли в 42 кассах и шести отделениях "Новой почты", чтобы изъять 132 тыс. грн", - написал он.

Нардеп отметил, что эти цифры не являются манипуляцией.

"Поинтересуйтесь занятостью органов досудебного расследования. Чтобы вы не морочились - на текущий момент в производстве находится более миллиона (!) дел. Просто вдумайтесь в эту цифру. Это до двух сотен дел на одного следователя или прокурора. При таком вале работы расстановка приоритетов - это очень важно. Если, конечно, думать. Думать вообще и об эффективности системы, а не своем кармане, в частности", - подытожил он.

16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.

В ГПУ заявляли, что во время обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги.

Сарган отметила, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц компании "Новая почта" и родственных ей предприятий по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах.

19 марта в компании сообщили, что во время обысков правоохранители изъяли 132 тыс. грн

Компания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений. В автопарке компании значится свыше 3600 автомобилей.