Найем назвал точное время и место проведения суда над Насировым

В понедельник, 6 марта, в 9:30 должен состояться суд над отстраненным главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым.

Об этом сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем Facebook.

По словам политика, заседание суда должно пройти в здании в Соломенского районного суда Киева.

"Если верить адвокатам, подозреваемый и защита согласны, чтобы заседания суда (и по отводу судьи и по избранию меры пресечения) проходили в здании Соломенского суда по адресу Вознесенский спуск, 10 (бывшее здание Шевченковского суда)", - написал Найем.

Кроме того, депутат отметил, что первые двенадцать часов акции прошли спокойно и мирно.

"Подозреваемый Роман Насиров все еще находится в здании суда, не жаловался, даже дал несколько интервью и все ещё ждёт своей участи", - добавил Найем.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Насиров заявил, что хочет присутствовать на заседании суда в понедельник, 6 марта, и отстаивать свою позицию. Кроме того, Насиров уверяет, что не намерен покидать страну.

Отметим, что Насиров спит в помещении Соломенского районного суда Киева, так как толпа активистов продолжает пикетировать под стенами суда. По состоянию на 5:00 около здания суда находятся примерно 50 человек.

Активисты по-немногу подходят к зданию суда.

Позже Насиров заявил, что состояние его здоровья остается достаточно слабым. Он утвержает, что неудовлетворительное состояние здоровья также связано с тем, что последние два дня он не имел возможности проходить медицинские процедуры и нормально питаться.