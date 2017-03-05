Найем призвал к пикетированию Соломенского суда Киева

Народный депутат Мустафа Найем призвал всех неравнодушных собраться на пикет у здания Соломенского районного суда Киева, чтобы заставить судей принять необходимые решения в отношении Романа Насирова.

Сбор активистов оглашен на 19:00 в воскресенье, пишет "Слово и Дело" со ссылкой на Facebook нардепа.

"Кажется, они не поняли. Либо мы и дальше живем в этом абсурде, сглатывая этот маразм и ожидая, когда нам снова плюнут в лицо. Либо воры, мародеры, казнокрады и шулеры начнут отступать. Дело Романа Насирова должно стать моментом истины", - написал он.

Найем подчеркнул, что данная акция не является давлением на суд. "Мы требуем у суда выполнить свою работу и принять законное решение", - отметил политик.

Напомним, как сообщалось ранее, рассмотрение дела главы ГФС перенесено на понедельник, хотя, согласно процедуре, решение об избрании ему меры пресечения должно быть принято до вечера воскресенья.

Слово і Діло

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