Найем заявил, что в Одессе провозглашена «народная республика»

В Одессе на глазах у официальной власти, под странным соусом покровительства свыше провозглашена такая себе “народная республика”, по типу тех, что под руководством России провозглашены на Донбассе.

Об этом на своей страничке в Фейсбуке и с трибуны Верховной Рады провозгласил нардеп Мустафа Найем, - передают "Украинские реалии" со ссылкой нa facenews.ua.

“Как вы думаете, если в одном отдельно взятом городе самые крупные объекты собственности принадлежат или контролируются пророссийской криминальной группировкой, поддерживаемой всеми правоохранительными органами и местной властью, этот город все еще наш или его уже можно считать оккупированным?

А если мэр этого города – некогда член этой группировки – и обеспечивает ей политическую защиту и имеет российское гражданство, это все еще наш город?

А если там систематически отстреливают, нападают, калечат и вытесняют из города проукраинских активистов?

А если силовое крыло этой группировки средь бела дня захватывает единственный в регионе военный (!) аэродром, а власть уже полтора (!) года не может вернуть его в собственность городу, мы точно все еще контролируем этот регион или уже пора что-то делать?!

Я про Одессу. В действительности дела в городе еще хуже – Одесская народная республика, которую удалось остановить в 2014 году, фактически функционирует и набирает силы.

За полтора года нападениям и покушениям подверглись более полутора десятка одесских активистов. В том числе, Светлана Подпалая, Аліна Радченко, Віталій Устименко, Олег Михайлик, Сергій Стерненко, Михайло Кузаконь, Георгий Козьма и др. Все они так или иначе принимали активное участие в Одесском Евромайдане и сопротивлялись возникновению еще одной сепаратистской республики.

Самим одесситам уже давно очевидно, что за всеми этими нападениями стоит одна и та же группа людей. В Киеве стараются об этом не говорить и называют имена этих людей шепотом. Между тем, еще в прошлом году Kristina Berdynskykh опубликовала в Новое Время большое расследование и впервые публично разложила на пальцах, что Одессу неофициально контролирует Владимир Галантерник.

Удивительным образом эта информация прошла мимо всех правоохранительных органов. Они ее просто не заметили. На этой неделе один из одесских активистов – Михайло Кузаконь, который ранее неоднократно подвергался нападениям, официально обратился в СБУ, ГПУ, МВД и Нацполицию с требованием начать расследование деятельности организованной преступной группировки Александра Ангерта и Владимира Галантерника.

Помимо прочего, в тексте, который он передал в комиссию по расследованию дела Гандзюк указывается, что силовым крылом группы руководит полковник МВД, бывший глава УВД Одессы Владимир Босенко правовое и правоохранительное обеспечение группировки обеспечивает прокурор области Олег Жученко, а принятие всех необходимых решений на уровне города и обеспечение финансирования реализовывает мэр Одессы Геннадий Труханов.

Надеюсь, на этот раз в Киеве услышат голос Одессы, дела активистов будут объединены, в реестре появится уголовное производство, и мы наконец-то увидим реальное расследование ситуации в Одессе”, – написал Мустафа Найем.

Українські реалії

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