Найему приставили охрану

Народного депутата Мустафу Найема после инцидента с избиением в центре Киева 30 апреля обеспечили личной охраной на время расследования, чтобы избежать проокаций. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа-Маси Найем обеспечен физической охраной сотрудниками полиции на тот период, который мы будем считать нужным", - сказал Князев, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, 30 апреля на народного депутата Мустафу Найема напали три человека, чуть позже к ним присоединился еще один. Поводом для нападения стал дорожный конфликт: политик не стал пропускать внедорожник, который его подрезал в районе Бессарабского рынка. Медики диагностировали у Найема перелом челюсти и сотрясение мозга.

В городе был объявлен план-перехват, и трое нападавших были задержаны по горячим следам. Двое из них оказались гражданами РФ, третий - гражданином Украины. Все нападавшие - уроженцы Чеченской Республики РФ.

Задержанным вручили уведомления о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц). Действия четвертого подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 296 и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Задержать его правоохранителям не удалось - в день совершения преступления он покинул Украину, вылетев в Баку из Борисполя.