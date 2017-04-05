Накануне голосования: Европарламент поддержал безвиз для Украины

Накануне голосования в четверг резолюции об отмене визового режима для украинских граждан представители крупнейших политических групп Европарламента решительно высказались за поддержку этого решения.

Об этом шла речь во время дебатов в Европарламенте в среду в Страсбурге, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Это является сильным сигналом для граждан, которые видят свою страну на европейском пути", - подчеркнул депутат от Польши Михал Бони.

Он отметил, что каждая страна, которая выполнила критерии, должна пользоваться преимуществами безвизового режима.

От имени Еврокомиссии призвала депутатов поддержать отмену визовых требований для украинским граждан еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

"Мы близки к этому моменту", - убеждена еврокомиссар.

По мнению немецкого депутат Михаэля Галера, Евросоюз уже слишком затянул безвиз для Украины, который украинские граждане заслужили.

"Украина выбрала путь всеобъемлющих реформ. Успех этих реформ должен позволить Украине стать настоящей европейской страной. Украина выполнила все критерии, и это является очевидным фактором, что визы должны быть отменены. Я убеждена, что завтрашний день (голосование - ред.) это покажет", - отметила, в свою очередь, хорватский парламентарий Дубравка Шуица.

Вице-президент Европарламент Ричард Чарнецкий выразил убеждение, что Украина станет членом ЕС.

Нидерландский парламентарий Йоханнес ван Бален отметил, что парламент его страны скоро должен завершить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Мы завтра будем голосовать, и я уверен, что решение по визовой либерализации будет позитивным, ведь все критерии выполнены. Мы должны сказать "да" свободным людям свободной страны", - сказал голландский парламентарий.

"Украина является частью Европы. И мы не должны об этом забывать", - подчеркнул чешский парламентарий Яромир Штетина.

При этом некоторые депутаты выступили с критикой изменений в Украине в законодательстве о предотвращении коррупции, в частности, в части электронного декларирования.

Европарламентарии во время дискуссии также акцентировали внимание на необходимости усиления поддержки Украины в условиях противостояния российской агрессии, помощи в утверждении демократии, верховенства права и содействия экономическому развитию.

Против безвиза для Украины заявили лишь некоторые депутаты, которые представляли крайне правые националистические фракции. В своих выступлениях они повторяли риторику антиукраинской пропаганды и дезинформации России.

Голосование по безвизу для Украины пройдет в Европарламенте в четверг, 6 апреля.

Далее, по процедуре, это решение должен утвердить Совет Евросоюза. Документ должны подписать в мае президент Европарламента и председательствующий в Совете ЕС представитель Мальты. Решение вступит в силу на 20-й день после опубликования.

Как ожидается, украинцам отменят визы для поездок в страны-члены Евросоюза (за исключением Великобритании и Ирландии) в июне.

Украинские граждане, которые являются владельцами биометрических паспортов, могут путешествовать в страны ЕС на 90 дней в период каждых 180 дней.